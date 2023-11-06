СМИ сообщили о попытке украинских военкомов силой забрать призывника из больницы

На Украине, в поселке Виньковцы Хмельницкой области, военные комиссары пытались силой забрать призывника из больницы для прохождения медосмотра в военкомате. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило украинские агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало кадры, на которых видно, что военкомы стараются заставить мужчину встать с больничной кушетки и насильно пройти вместе с ними.

Мобилизованный украинец объяснил им, что хотел пройти нормальный медосмотр в больнице, так как у него высокое давление, а в территориальном центре комплектования (ТЦК) ему поставили печать «Годен», несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее, 3 ноября, пленный украинский военнослужащий рассказал, что был мобилизован силой и чудом выжил, оказавшись на позиции, когда принял решение отказаться выполнять приказы своих командиров. Он отметил, что его заставили подписать бумаги в военкомате, а медкомиссия прошла без его участия.

Также 3 сентября минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Кроме того, в июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.