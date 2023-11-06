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Журналист Херш назвал условия Израиля для помилования политических лидеров ХАМАС

Журналист Херш: лидерам ХАМАС пообещали жизнь в обмен на заложников и военный трибунал
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Israel Fuguemann
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Политические лидеры ХАМАС могут получить помилование от Израиля, если освободят заложников и начнут проводить трибунал над причастными к военным преступлениям. Об этом в воскресенье, 5 ноября, заявил в своей статье журналист Сеймур Херш со ссылкой на американских чиновников.

«Лидеру ХАМАС и его коллегам сказали, что выживание возможно, если они освободят израильских заложников и согласятся немедленно начать проведение трибуналов по военным преступлениям», — сказал он.

Херш сослался на чиновника, который заявил, что политическое руководство ХАМАС «не было причастно к резне». Идея их помилования заключается в том, чтобы они «согласились судить своих людей и казнить их», одновременно оправдывая Израиль за войну, добавил журналист.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что полностью окружила сектор Газа, а также разделила его на север и юг. Также отмечалось, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции на побережье. Тогда в ведомстве отметили, что роль дивизии заключалась в окружении сил палестинского движения ХАМАС в городе.

Тогда же израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа не будет без освобождения заложников, операция продолжится до победы.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
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Также 5 ноября стало известно, что не менее 12 командиров палестинского движения ХАМАС были ликвидированы израильской армией в ходе наступления в секторе Газа. В своей речи министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: после войны «в секторе Газа не останется никакой угрозы», которая могла бы провоцировать Израиль.

Ранее, 3 ноября, член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово пойти на «полный компромисс» с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными. Он призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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