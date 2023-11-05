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Семейная пара погибла в результате обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

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Фото: Управление МЧС РФ по Донецкой Народной Республике
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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли два человека, сообщает 5 ноября главк МЧС по республике в Telegram-канале.

По информации спасателей, в 16:12 на пульт экстренной службы поступило сообщение о пострадавшем при обстреле пятиэтажном жилом доме по улице Центральная: снаряд украинских войск попал в квартиру на последнем этаже.

Спустя час, сообщает ГУ МЧС по ДНР, из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины 1958 года рождения, а спустя еще два часа ― тело женщины 1960 года рождения.

Как отметил в своем Telegram-канале глава городского округа Докучаевсв Александр Качанов, погибшие были супружеской парой.

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Ранее, 31 октября, Буденновский район Донецка попал под обстрел ВСУ. Как рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале, в результате атаки погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Еще 12 человек ранены, в том числе трое корреспондентов «Известий»: Евгений Быковский, Алексей Полторанин и Александр Мартемьянов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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