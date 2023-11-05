На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Повторные взрывы звучат в Одессе, о чем 5 ноября сообщают украинские СМИ.
«В Одессе прозвучал взрыв. Слышны повторные взрывы», — говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное» в Telegram-канале.
Сейчас в регионе действует воздушная тревога.
Минобороны РФ информацию не комментировало.
2 октября взрыв прозвучал вечером в Харькове. Воздушная тревога тогда объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях Украины.
Ранее, 30 октября, издание «Страна.ua» сообщило, что в Херсонской области подконтрольный Киеву город Берислав оказался без света из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Уточнялось, что объект был поврежден в результате удара по нему.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.