Российская теннисистка Звонарева вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд в воскресенье, 5 ноября, обыграла американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Канкуне.
Игра продолжалась 1 час 39 минут и закончилась со счетом 3:6, 6:4, 10:8, сообщает портал «Спорт-Экспресс».
Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал турнира, они заняли второе место в группе Махауаль.
Ранее, 4 ноября, белоруска Арина Соболенко победила в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Канкуне. Она обыграла Елену Рыбакину, которая представляет Казахстан, со счетом 6:2, 3:6, 6:3.