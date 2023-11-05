Меликов заявил о поддержании спокойной обстановки в Дагестане 5 ноября

Жители Дагестана не поддались на призывы провокаторов выходить на незаконные акции, и в республике в воскресенье, 5 ноября, всё стабильно и спокойно. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Несмотря на попытки провокаторов раскачать ситуацию в республике, дагестанский народ в очередной раз показал мудрость и единство. Расколоть наше общество и внести смуту, как я уже говорил, никому не удастся», — отметил он.

Также Меликов выразил благодарность всем правоохранителям, которые поддерживали сегодня безопасность в республике. Он обратил внимание, что население с пониманием отнеслось к их работе и поддерживало — так, например, молодежь приносила воду и еду дежурным полицейским на постах.

По словам главы Дагестана, граждане поняли, как лучше выражать поддержку и собирать помощь для страдающего народа Палестины. А теми, кто пытался вывести жителей республики на несанкционированные акции, «правоохранительные органы уже занимаются», добавил Меликов.

Ранее, 3 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов на фоне новых призывов к беспорядкам в регионе обратился к жителям с просьбой не давать врагам и провокаторам манипулировать собой и раскачивать ситуацию в республике. Провокаторы продолжают в соцсетях попытки вывести молодых людей на улицы под различными предлогами, указал он.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего. Установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны. 31 октября стало известно, что суд в Дагестане арестовал пятерых участников беспорядков.

30 октября Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.