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Зеленский заявил о намерении изменить стратегию в отношении России

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Фото: Global Look Press/Pavlo Bahmut
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Президент Украины Владимир Зеленский собирается изменить тактику в отношении РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC в воскресенье, 5 ноября.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России», — сказал украинский лидер.

После этого Зеленский упомянул, что для этого Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо новое вооружение.

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Днем ранее, 4 ноября, начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что ВСУ в зимний период собираются более активно начать использовать дроны.

При этом 3 ноября военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил главные претензии ВСУ к вооружению, которое поставляет Запад. Речь идет о неприспособленности техники к европейскому театру военных действий. Он отметил, что американские танки Abrams не могут взобраться на ледяную горку, так как скользит сцепление.

Несколькими днями ранее, 1 ноября, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Президент России Владимир Путин 15 октября сообщил, что Украина готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако ее контрнаступление провалилось полностью.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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