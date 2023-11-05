В секторе Газа снова перестали работать услуги связи и интернета

В секторе Газа снова прекратили свою работу услуги связи и интернета. Об этом 5 ноября сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Прямо сейчас сектор Газа испытывает перебои со связью. БАПОР не в состоянии дозвониться до подавляющего большинства нашей команды», — говорится в сообщении организации в соцсети Х (бывш. Twitter).

Также в агентстве добавили, что это уже третье отключение связи за последние 10 дней. Жители палестинского анклава полностью отрезаны от своих близких и остального мира, добавили в сообщении.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о полном окружении и разделении сектора Газа на северную и южную части. Также в этот день армейская пресс-служба сообщила, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции на побережье. Ранее в воскресенье пресс-служба израильской армии сообщила более чем о 2,5 тыс. ударов, нанесенных по целям в Газе с 7 октября.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.