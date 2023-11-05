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«Спартак» в меньшинстве сыграл в ничью с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Футбольный клуб (ФК) «Спартак» в меньшинстве 5 ноября сыграл вничью с «Локомотивом» в московском дерби в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла на стадионе в Черкизове и завершилась со счетом 1:1. В составе «Спартака» гол забил Антон Зиньковский на 53-й минуте, за «Локомотив» на 64-й минуте счет сравнял Артем Дзюба. Также во время матча защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич получил красную карточку.

За матчем на трибунах наблюдало 14 тыс. зрителей

Таким образом, «Спартак» с 21 очком поднялся на пятое место в таблице Российской-премьер лиги (РПЛ), «Локомотив» располагается на позиции ниже с таким же количеством очков.

11 ноября железнодорожники выступят против «Ахмата», на следующий день «красно-белые» сыграют с «Ростовом.

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Днем ранее петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 14-го тура РПЛ. Матч состоялся в Калининграде и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

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