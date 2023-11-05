Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в воскресенье, 5 ноября, раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, анонсировавшую 12-й пакет санкций, и призвал Евросоюз прекратить антироссийскую санкционную политику.

Он напомнил, что фон дер Ляйен во время состоявшегося накануне визита в Киев объявила, что вскоре Еврокомиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций. По мнению Филиппо, таким образом она хотела удовлетворить просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Французский политик отметил, что предыдущие 11 пакетов никак не повлияли на Россию и не способствовали урегулированию конфликта на Украине, а лишь ослабили европейские страны. Так, во Франции из-за санкций резко возросли расходы на электроэнергию и инфляция.

«Давайте остановим это безумие! Давайте быстрее снимем все эти контрпродуктивные и деструктивные санкции!» — написал Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «Известиям» визит главы ЕК в Киев, отметил, что этот вопрос неважен для россиян. По его словам, это должно волновать жителей европейских стран, так как это они на свои налоги содержат фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновница, приехав в Киев, «вернулась к основной специальности».

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на то, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из них $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.