Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines

Житель Москвы по имени Артур, спланировавший за полгода поездку с женой в Мексику, потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines. Об этом 5 ноября он рассказал порталу msk1.ru.

Артур купил билеты на самолет за восемь месяцев до вылета, который должен был состояться 4 ноября из аэропорта Внуково. По плану супруги должны были лететь в Стамбул, а оттуда стыковочным рейсом добраться до Мехико.

«Рейс из Внуково в Стамбул (отменили. — Ред.), там у меня был стыковочный рейс в Мехико. Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные», — рассказал Артур.

Он добавил, что оба перелета он оплачивал через российского агрегатора, билеты у которого невозвратные. В отелях, которые он заранее оплатил, также вышли сроки бесплатного возврата.

Сама авиакомпания не предложила никаких способов решения проблемы. Билеты эконом-класса были распроданы, а за места в бизнес-классе надо было доплачивать еще полмиллиона рублей.

«Отмечу, что билеты я в начале года заказывал, они еще восемь раз меняли все эти стыковочные рейсы», — добавил москвич.

Ранее, 25 октября, юрист Алексей Гавришев рассказал «Известиям» о том, как получить компенсацию за задержку или отмену рейса. Он отметил, что по прилете нужно обратиться в диспетчерскую службу аэропорта и взять справку о задержке рейса, после чего написать претензию перевозчику.