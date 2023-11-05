Реклама
Прямой эфир
Мир
Аэропорт Гамбурга открыл входы в терминалы после задержания вооруженного мужчины
Мир
На Украине рассказали о посланном Залужным Вашингтону «сигнале о помощи»
Мир
Французский политик раскритиковал фон дер Ляйен из-за анонса 12-го пакета санкций
Мир
США организовали выезд более 300 сограждан и других лиц из сектора Газа
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении конфликта в Газе до освобождения заложников
Спорт
«Спартак» в меньшинстве сыграл в ничью с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Общество
После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны более 200 человек
Мир
Представитель ЦАХАЛ Адраи сообщил о ликвидации 20 командиров ХАМАС
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в ресторане в центре Москвы
Мир
Еврокомиссия сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС
Общество
Устроивший стрельбу в ресторане в центре Москвы задержан
Мир
Дивизия Армии обороны Израиля заняла позиции на побережье сектора Газа
Общество
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines
Сюжет:

На Украине рассказали о посланном Залужным Вашингтону «сигнале о помощи»

Генерал ВСУ Кривонос: Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте является «сигналом о помощи» от украинских военных в адрес США, заявил в воскресенье, 5 ноября, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента [Украины], то нас должны услышать хотя бы в Белом доме», — сказал он.

По его мнению, заявление украинского главкома является сигналом западным партнерам от украинских военных, которые хотят найти рычаг давления на военно-политическое руководство Украины.

Прорыва не будет: главком ВСУ Залужный заговорил о позиционной борьбе
В эссе для британского издания украинский генерал сделал ряд комплиментов российскому вооружению

Ранее, 1 ноября, Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023