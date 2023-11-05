На Украине рассказали о посланном Залужным Вашингтону «сигнале о помощи»

Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте является «сигналом о помощи» от украинских военных в адрес США, заявил в воскресенье, 5 ноября, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента [Украины], то нас должны услышать хотя бы в Белом доме», — сказал он.

По его мнению, заявление украинского главкома является сигналом западным партнерам от украинских военных, которые хотят найти рычаг давления на военно-политическое руководство Украины.

Ранее, 1 ноября, Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.