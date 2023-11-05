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Аэропорт Гамбурга открыл входы в терминалы после задержания вооруженного мужчины

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Фото: Bild
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Международный аэропорт Гамбурга открыл входы в терминалы, говорится 5 ноября в сообщении на сайте воздушной гавани.

«Подъездные пути и терминалы уже открыты. Сегодня по-прежнему происходят значительные отмены и задержки», — предупредила администрация авиаузла.

Администрация аэропорта готовится к скорейшему возобновлению авиасообщения.

Также аэропорт Гамбурга призвал пассажиров следить за статусом рейсов. При необходимости рекомендовано связываться с авиакомпанией.

Ранее в воскресенье полиция арестовала вооруженного мужчину, который накануне выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта со своим четырехлетним ребенком. Из-за проникновения мужчины работа аэропорта Гамбурга была остановлена. Всё это время полиция вела с ним переговоры.

Операция по задержанию нарушителя длилась 18 часов. Малолетняя девочка, находившаяся с мужчиной в машине, была освобождена.

Автомобиль Audi проехал на ВПП в субботу, припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines. Его водитель потребовал организовать для него рейс в Турцию.

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По информации Bild, мужчина — этнический турок, проживающий в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии.

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