Посетители выставки «Россия» на ВДНХ могут покорить Эльбрус

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве могут стать покорителями Эльбруса, рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров в воскресенье, 5 ноября.

На стенде Кавказа представлен не только макет высочайшей вершины Европы, но и кабинки канатной дороги. Сидя в одной из них можно ощутить подъем на гору. Это стало возможно благодаря интерактивным технологиям.

«У нас на стенде вы можете видеть Эльбрус в миниатюре, мы постарались передать весь его антураж, природу Приэльбрусья», — рассказала эксперт строительной компании Екатерина Александрова.

Она напомнила, что у Эльбруса две вершины — западная и восточная. Именно на второй находится высшая точка в 5642 м, восхождения сюда более популярны среди туристов.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» показал, как проходит второй день выставки «Россия». Организаторы полагают, что гостями выставки станет не менее 20 млн гостей.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.