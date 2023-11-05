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Продавшие дом ради курсов блогера Шабутдинова устроили перформанс в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Супруги Ирина и Леонид Михайловы, продавшие дом ради покупки курсов блогера Аяза Шабутдинова, переоделись в бомжей и сели с плакатами у входа в здание, где находится офис их коуча в Москва-Сити. С ними 5 ноября побеседовала корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Она обратила внимание, что офис Шабутдинова находится на 30-м этаже одной из высоток.

«Оттуда открывается обзор на всю столицу. Престижная локация в статусном бизнес-центре должна показать клиентам — здесь знают, как заработать много денег», — сказала она.

На одном из плакатов супругов написано, что «разыскивается Аяз Шабутдинов». Об этом же кричат и сами участники акции. По словам мужчины, супруги отдали блогеру 1,5 млн рублей.

«На самом деле больше, я там еще покупала вселенную инфобизнеса, еще покупала. Ну в общем миллиона три точно. Мы дом продали и часть от дома и заплатили (за курсы), да», — сказала Ирина.

По словам супругов, эффект от обучения был таким, что они «пока не мерзнут».

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Блогер предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели услуги блогера. По словам адвоката обвиняемого Никиты Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

Блогера задержали днем ранее, когда он прилетел из Австрии. Накануне Шабутдинова арестовали до 16 декабря.

Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги.

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