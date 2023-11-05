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США организовали выезд более 300 сограждан и других лиц из сектора Газа

Файнер: США организовали выезд более 300 сограждан из сектора Газа
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Фото: Global Look Press/Khaled Omar
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США за прошедшие дни удалось организовать выезд из сектора Газа более чем 300 сограждан и других лиц. Об этом 5 ноября сообщил первый заместитель помощника президента страны по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«<...> мы сумели вывезти (из Газы. — Ред.) более 300 американцев, лиц, имеющих вид на жительство (в США. — Ред.), и членов их семей. Это, безусловно, приоритет, и мы продолжим работу, пока все американцы, которые хотят уехать, не смогут это сделать», — заявил он в интервью телеканалу CBS.

При этом Файнер подчеркнул, что переговоры с палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников продвигаются «очень тяжело» и занимают намного больше времени, чем ожидалось.

«Переговоры идут тихо и в закулисном формате, они отнимают больше времени, чем хотелось бы кому-либо из нас», — сказал он.

Американский чиновник отметил, что США по-прежнему сохраняют уверенность в том, что им все-таки удастся освободить «значительное число заложников». Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность введения паузы в боевых действиях, добавил Файнер.

«Мы хотели получить возможность сделать это лишь безопасным путем. Поэтому мы считаем, что пауза в данном контексте была бы уместна», — отметил он.

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Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не будет без освобождения заложников. Он добавил, что боевые действия будут продолжаться, пока Израиль не победит палестинское движение ХАМАС.

Ранее, 3 ноября, член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово пойти на «полный компромисс» с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными. Он призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа. До этого, 30 октября, издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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