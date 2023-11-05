Реклама
Прямой эфир
Мир
Аэропорт Гамбурга открыл входы в терминалы после задержания вооруженного мужчины
Мир
На Украине рассказали о посланном Залужным Вашингтону «сигнале о помощи»
Мир
Французский политик раскритиковал фон дер Ляйен из-за анонса 12-го пакета санкций
Мир
США организовали выезд более 300 сограждан и других лиц из сектора Газа
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении конфликта в Газе до освобождения заложников
Спорт
«Спартак» в меньшинстве сыграл в ничью с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Общество
После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны более 200 человек
Мир
Представитель ЦАХАЛ Адраи сообщил о ликвидации 20 командиров ХАМАС
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в ресторане в центре Москвы
Мир
Еврокомиссия сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС
Общество
Устроивший стрельбу в ресторане в центре Москвы задержан
Мир
Дивизия Армии обороны Израиля заняла позиции на побережье сектора Газа
Общество
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines

Адам Кадыров занял пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов.

Министр поздравил 15-летнего Адама с назначением на должность и заявил, что молодой человек обладает духом настоящего и отважного воина.

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и Родины», — отметил Алханов в своем Telegram-канале.

Он также пожелал сыну главы Чечни грандиозных побед и достижений, успехов на вверенном ему направлении, а также здоровья, счастья и благополучия.

Кадыров сообщил Путину о готовности чеченцев «идти до победного конца»
Президент выразил благодарность бойцам из региона за участие в СВО

Также с назначением на должность Адама Кадырова поздравил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он назвал молодого человека «смелым, отважным патриотом Родины».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023