Адам Кадыров занял пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов.

Министр поздравил 15-летнего Адама с назначением на должность и заявил, что молодой человек обладает духом настоящего и отважного воина.

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и Родины», — отметил Алханов в своем Telegram-канале.

Он также пожелал сыну главы Чечни грандиозных побед и достижений, успехов на вверенном ему направлении, а также здоровья, счастья и благополучия.

Также с назначением на должность Адама Кадырова поздравил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он назвал молодого человека «смелым, отважным патриотом Родины».