ЦАХАЛ нанесла удары по Ливану в ответ на запуск противотанковой ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла ответные удары по источникам огня в Ливане. Об этом 5 ноября говорится в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«Некоторое время назад террористы выпустили противотанковую ракету из Ливана в район Йифты на севере Израиля. ЦАХАЛ наносит удары по источникам огня», — говорится в сообщении.

Есть ли разрушения и пострадавшие в Йифте, не уточняется. Также нет информации о том, поражены ли цели в Ливане.

Ранее в воскресенье представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи сообщил, что армия страны ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

Также в этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о более чем 2,5 тыс. ударов, нанесенных по целям в Газе с 7 октября. Там уточнили, что израильская армия поражает инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления ХАМАС.

Ранее, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.