У Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера родился ребенок

У американской фотомодели Кортни Кардашьян и музыканта Трэвиса Баркера родился мальчик, его назвали Рокки. Об этом 4 ноября сообщило издание People.

Музыкант уже является отцом 20-летнего сына Лэндона, 17-летней дочери Алабамы и 24-летней падчерицы Атианы Де Ла Хойи от бывшей жены Шанны Моаклер. У Кардашьян также есть дети: 8-летняя Рейн Астон, 13-летняя Мейсон Дэш и 11-летняя Пенелопа от бывшего мужа Скотта Дисика.

Кардашьян и Баркер поженились в 2022 году.

Трэвис Баркер — американский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, наиболее известный как барабанщик панк-группы Blink-182.

Кортни Кардашьян является фотомоделью и бизнесвумен, она известна своим участием в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и Kourtney and Khloé Take Miami.

Ранее, 4 октября, дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену своего мужа Дэвида с личной помощницей. По словам издания, Виктория во время рассказа об измене мужа и чувствах, которые она испытала после этого, еле сдерживала слезы.