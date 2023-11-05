Представитель ЦАХАЛ Адраи сообщил о ликвидации 20 командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом 5 ноября сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи телеканалу Sky News Arabia.

«В списке лидеров всех бригад ХАМАС, которых мы ликвидировали, более 20 высокопоставленных командиров», — сказал он.

Также в этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о более чем 2,5 тыс. ударов, нанесенных по целям в Газе с 7 октября. Там уточнили, что израильская армия поражает инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления палестинского движения ХАМАС.

Ранее, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газы.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.