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СМИ сообщили об угрозе гражданской войны в США

19FortyFive: США стоят на пороге гражданской войны
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Из-за обострения в США политической обстановки может возникнуть гражданская война перед выборами президента. Об этом сообщило издание 19FortyFive.

Как утверждается, обострение между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом вызывает напряжение внутри Соединенных Штатов.

«Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту», — сказано в материале от 3 ноября.

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Ранее, 2 ноября, Трамп обвинил Байдена в изоляции страны от всех союзников. Он заявил, что действующий лидер превратит США в бедную страну, где будут подавать электроэнергию с перебоями. До этого, 21 октября, он сказал, что страна движется к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Экс-президент отметил, что Байден «понятия не имеет, что происходит».

11 октября Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

При этом Байден 28 сентября назвал сторонников Трампа угрозой демократии в США. Кроме того, он назвал предыдущего американского лидера и его сторонников «экстремистским движением».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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