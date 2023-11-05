Белоусов рассказал о росте обеспечивающих импортозамещение секторов экономики

Рост секторов российской экономики, обеспечивающих импортозамещение, составляет ежемесячно 5–7%, заявил журналистам в воскресенье, 5 ноября, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме «Россия».

«У нас очень высокими темпами, я вам скажу, 5–7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение», — сказал он.

В частности, рост наблюдается в секторе производства оборудования, прежде всего в машиностроении, а также в сфере производства товаров временного пользования для населения, уточнил первый вице-премьер.

Ранее, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия превращается из «бензоколонки», как ее называют на Западе, в самодостаточное государство с перерабатывающим производством, которое обеспечивает 43% в структуре роста российской экономики.

31 октября Михаил Мишустин заявил, что в январе – сентябре 2023 года российский внутренний валовой продукт (ВВП) вырос почти на 3%, а в сентябре рост превысил 5%. Он добавил, что динамика роста ВВП стала возможной благодаря реализации правительством поручений президента РФ, а также работе по решению оперативных и стратегических задач.