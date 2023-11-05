Египет дал разрешение на вход в порты двух турецких судов с полевыми госпиталями

Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для оказания медицинской помощи пострадавшим жителям сектора Газа. Об этом 5 ноября сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Двум турецким судам было предоставлено разрешение на заход в египетские порты. Эти корабли <...>, готовые в любой момент быть развернутыми для перевозки полевых госпиталей и машин скорой помощи, которые Турция хочет отправить в Египет для лечения раненых из Газы», — говорится в сообщении Коджа в соцсети Х (бывш. Twitter), опубликованном по итогам встречи с египетским коллегой Халедом Абдель Гаффаром.

Турецкий министр также добавил, что обе страны продолжают работу по вопросу доставки почти 1 тыс. больных онкологией и находящихся в критическом состоянии раненых через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» в Египет. По словам Коджа, людей будут направлять в Турцию с помощью медицинского судна и машин скорой помощи.

Он также выразил надежду на то, что гуманитарное сотрудничество придаст «дополнительный импульс» отношениям двух стран.

Днем ране издание Haaretz сообщило о въезде 30 фур с гумпомощью, включающей медикаменты, в сектор Газа. Также газета привела данные, по которым за период с 21 октября на территорию палестинского анклава въехал 451 грузовик.

1 ноября газета The Guardian сообщила, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом открылся для эвакуации, его пересекли первые иностранцы. Тогда телеканал CNN сообщил, что общее число эвакуируемых в рамках нового соглашения лиц может достигнуть 7 тыс. человек. В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова стать гарантом урегулирования ситуации в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа увеличилось до 9,7 тыс. человек, еще 26 тыс. пострадали. С израильской стороны количество погибших составляет 1,4 тыс. человек, 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.