Мужчина выломал двери и выбежал на взлетное поле в аэропорту Хельсинки

Мужчина выломал двери и бегал по перрону между припаркованными самолетами в крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа. Об этом 5 ноября сообщила газета IltaLehti.

Инцидент произошел в субботу, 4 ноября. Мужчина проделал путь от аэровокзала до трапа самолета. В ходе него он сломал замки на двух дверях. Сотрудники аэропорта заметили бегущего по перрону мужчину и задержали его. Полиция взяла его под стражу.

Задержанному около 40 лет, на допросе он отметил, что очень хотел попасть на взлетное поле. Мужчина подозревается в нанесении ущерба и создании угрозы безопасности движения при отягчающих обстоятельствах.

В полиции назвали произошедшее исключительным случаем.

«В аэропорту действуют комплексные, четкие и хорошие меры безопасности. Это совершенно исключительная ситуация, что он там оказался», — сказал представитель полиции Рауно Ямся.

Накануне в Гамбурге вооруженный мужчина с четырехлетней дочерью в заложниках на Audi прорвался на взлетно-посадочную полосу, припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и потребовал организовать для него рейс в Турцию.

Причиной действий мужчины мог стать спор о воспитании ребенка. По некоторым данным, девочка субботу провела с матерью в Штаде, после чего отец силой усадил дочь в авто. По информации Bild, ему около 35 лет. Он этнический турок, проживающий в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии.