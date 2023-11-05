В Рязани суд арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

Суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом 5 ноября сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года включительно.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.

1 ноября у одного из домов на улице Сельских Строителей в Рязани было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с огнестрельными ранениями. Убитым оказался начальник местного отделения службы судебных приставов Калужский. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Позднее, 4 ноября, полицейские при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали жителя Рязани 1979 года рождения, подозреваемого в убийстве Калужского.