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«Известия» показали кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские силы уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации, видео есть в распоряжении «Известий».

Как следует из кадров, украинский боевик подъехал на гражданском автомобиле к пункту наблюдения, там его встретил сослуживец. Когда оба зашли в лесопосадку, по ним ударила артиллерия.

В результате был ликвидирован наблюдательный пункт и двое военнослужащих ВСУ.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как бойцы группировки войск «Юг» в районе поселка Спорное уничтожили позиции боевиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Российские военнослужащие уничтожают цели, расположенные как в лесополосе, так и в блиндажах.

До этого, 3 ноября, в МО РФ сообщили, что на южнодонецком направлении российские подразделения в течение последней недели отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ, в результате погибли 1110 украинских военных.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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