Карта спецоперации на Украине 5 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено огневое поражение живой силе ВСУ и теробороны в районах Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Двуречной Харьковской области. Уничтожено свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражена атака нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Червоной Дибровы ЛНР, Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Богдановки ДНР, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Красного, Васюковки, Раздоловки и Клещеевки ДНР. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На южнодонецком направлении отражены две атаки ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского ДНР, нанесено огневое поражение живой силе ВСУ и теробороны в районах Сладкого и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На запорожском направлении отражены три атаки ВСУ и нацгвардии Украины в районах Вербового и Работино Запорожской области. В районах Вербового и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Уничтожено до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

На херсонском направлении нанесено поражение живой силе ВСУ в районах Крынки, Веселого Херсонской области и острова Алексеевский. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка «Нона».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8646 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 205 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 005 единиц специальной военной автомобильной техники.