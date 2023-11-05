Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пригрозили США «серьезным ударом» в случае продолжения конфликта в Газе
Общество
Делегация из Эфиопии посетила международную выставку-форум «Россия»
Интернет и технологии
ChatGPT научился создавать песни по запросу пользователя
Общество
Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном заявил о необходимости прекращения огня в Газе
Мир
Лавров указал на желание США дестабилизировать «всё и вся»
Мир
Песков указал на понимание Западом масштабов коррупции на Украине
Мир
В ХАМАС ответили на заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе
Культура
Гендиректор общества «Знание» назвал людей главной гордостью выставки «Россия»
Общество
Кабинету Темирканова в Мариинском театре присвоят его имя
Мир
Более 60 рейсов отменено из-за вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга
Общество
Белоусов заявил о вступлении России в этап укрепления суверенитета
Мир
СМИ указали на отсутствие для Запада выгоды в конфискации активов РФ
Сюжет:

Российские силы уничтожили склад авиасредств поражения на аэродроме Днепр

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области украинский склад авиасредств поражения. Об этом 5 ноября сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство добавило, что также в Полтавской области была уничтожена авиационная техника.

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки поразили живую силу и технику украинской армии в 133 районах. Так, общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 235 военных, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, российские силы нанесли поражение по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Летать на нервах: ВС РФ за сутки сбили семь украинских истребителей МиГ-29
Ликвидируя самолеты — носители ракет, российские силы обеспечивают безопасность наземных сил от ударов с воздуха

Ранее, 21 октября, российские силы уничтожили склады боеприпасов и топлива украинских воздушных сил в Днепропетровской области в районе города Кривой Рог. Также были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS в различных населенных пунктах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023