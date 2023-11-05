Российские силы уничтожили склад авиасредств поражения на аэродроме Днепр

Российские войска уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области украинский склад авиасредств поражения. Об этом 5 ноября сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство добавило, что также в Полтавской области была уничтожена авиационная техника.

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки поразили живую силу и технику украинской армии в 133 районах. Так, общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 235 военных, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, российские силы нанесли поражение по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 21 октября, российские силы уничтожили склады боеприпасов и топлива украинских воздушных сил в Днепропетровской области в районе города Кривой Рог. Также были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS в различных населенных пунктах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».