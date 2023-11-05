Песков раскрыл подробности совещания Путина по Дагестану

Президент России Владимир Путин вместе с участниками совещания по ситуации в Дагестане обсудил меры по недопущению подобных случаев в будущем. Об этом 5 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что само совещание продолжалось около двух часов и ушло совсем в ночь, при этом это был «достаточно насыщенный разговор» с «живым обменом мнениями», добавил пресс-секретарь.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы произошли вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате происшествия пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего.

30 октября Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

3 ноября стало известно, что СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей. Кроме того, следователями были допрошены десятки лиц, которые присутствовали на территории аэропорта в Махачкале во время беспорядков.