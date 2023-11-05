Более 190 тыс. человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день

Свыше 190 тыс. человек посетили международную выставку-форум «Россия» в первый день ее работы. Событие стартовало 4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ в Москве.

Выставка началась с масштабного флешмоба: гости под наставничеством хореографов станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ. В этот же день открылись экспозиции 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций.

Для участников мероприятия также открыли гастрономический фестиваль «Россия — территория вкуса», в рамках которого рестораторы и повара представляли гостям национальные блюда из разных регионов страны.

Первый день выставки завершила шоу-программа «Портал в будущее», приглашенными звездами которой стали Лариса Долина, SHAMAN (Ярослав Дронов), Юлианна Караулова и Наталья Подольская.

Второй день выставки начался с гала-концерта «Роза Ветров — Достижение России». На сцену вышли юные таланты из разных уголков страны, они представили зрителям яркие номера. По сложившейся традиции на гала-концерте будут чествовать лучших педагогов РФ за прошедший сезон.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на мероприятия бесплатный.