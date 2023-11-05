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Кинокритик «Известий» Никулин прочитает лекцию о кино на выставке «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ кинокритик телеканала РЕН ТВ и «Известий» Николай Никулин прочитает лекцию под названием: «Важные темы, на которые говорит российское кино». Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Национальной Медиа Группы.

«Киносказка как новая утопия»; «Молодежные проблемы как возможность обратить внимание на свою аудиторию»; «Сергей Соловьев как новый герой российского кино и его вдохновитель»; «Сериалы о советском прошлом и профессиональном настоящем», — такие темы для предстоящего обсуждения перечислены в анонсе НМГ.

Лекция состоится 6 ноября в 18:00 в лектории Wink павильона «Мир цифры».

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Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Ранее, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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