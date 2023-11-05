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Песков указал на понимание Западом масштабов коррупции на Украине

Песков: на Западе понимают, что часть выделяемых Киеву денег разворовывается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Западные партнеры Украины осознают масштабы коррупции в этой стране и понимают, что часть выделяемых Киеву денег просто разворовывается, заявил в воскресенье, 5 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они понимают, что определенная часть тех денег, которую они дают Украине, попросту говоря, разворовывается. Эти признания звучат и в конгрессе [США] во время дебатов, в комитетах, и конечно им надо как-то объясняться перед своими избирателями, почему нет надлежащего механизма за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза, почему они ставят вопрос о выделении новых сумм», — заявил Песков, журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», франгмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал появление в западных СМИ материалов о коррупции на Украине.

Песков подчеркнул, что в США и Европе растет усталость от конфликта на Украине и киевского режима, а также от оказания Киеву финансовой и военной помощи.

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