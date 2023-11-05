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В Генштабе ВСУ рассказали о планах активизировать использование дронов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизируют использование дронов зимой, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов в интервью Independent, опубликованном 4 ноября.

«Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники», — указал генерал.

Кроме того, Баранов призвал Запад по-прежнему продолжать поставлять Украине оружие, несмотря на ближневосточный конфликт.

По его словам, усиление использования дронов планируется, так как суровые зимние условия препятствуют наземным боевым действиям. Генерал также признал, что у российской стороны «много людей и много ресурсов».

Ранее в ноябре издание The National Interest заявило, что зима может стать главным и злейшим врагом для ВСУ, поскольку морозы ухудшат работоспособность оружия и техники. По его данным, дронам, таким как DJI Mavic, которые использует украинская армия, становится сложнее работать при низких температурах, а это снижает возможности разведки.

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