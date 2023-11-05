Лавров указал на желание США дестабилизировать «всё и вся»

Вашингтон заинтересован в дестабилизации ситуации в любом регионе мира, заявил в воскресенье, 5 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр рассказал, что недавно он прочитал аналитический очерк западного автора, в котором делается вывод, что говорить о двойных стандартах Вашингтона неверно, так как стандарт всего один: если Соединенные Штаты не могут добиться результата, то они дестабилизируют ситуацию и получают из этот выгоду.

Глава МИДа также напомнил, что все «заграничные авантюры Соединенных Штатов», начиная с Вьетнама, не принесли благо той стране или тому региону, в дела которого вмешивался Вашингтон.

«Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать всё и вся», — заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста.

Поэтому все, кто рассчитывает на помощь США, должны помнить опыт государственных лидеров, полагавшихся когда-либо на Вашингтон.

«Как только ситуация менялась, Вашингтон без зазрения совести, не раздумывая, этих лидеров бросает на произвол судьбы и начинает новый этап своей эгоистичной политики», — резюмировал министр.

Ранее, 30 октября, президент России Владимир Путин заявил, что «мир по-американски» уходит в прошлое. Однако США не хотят с этим мириться и используют хаос, потому что с его помощью они рассчитывают сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов и геополитических противников, подчеркнул глава государства.