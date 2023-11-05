Гендиректор общества «Знание» назвал людей главной гордостью выставки «Россия»

Достижения ради мечты молодых людей являются главным посылом выставки «Россия», сказал 5 ноября «Известиям» гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

«Главная мысль, которую мы хотим донести до ребят, и, я надеюсь, каждый посетивший выставку это почувствует: всё, что мы сегодня видим, — как достижение вчера было чьей-то мечтой и они (россияне. — Ред.) смогли ее реализовать», — отметил он.

Древаль добавил, что главной гордостью выставки являются люди.

«Сказать, что я удивлен, наверное, ничего не сказать. Я понимал, что все регионы построят свои павильоны, представят свои достижения, но представить, что это будет настолько грандиозно, настолько интересно с точки зрения самой технологии экспозиции… Я такого никогда в жизни не видел!» — поделился впечатлениями он.

Гендиректор общества «Знание» подчеркнул, что он еще несколько раз посетит выставку, поскольку и «малой части там не прошел».

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Ранее, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».