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Кабинету Темирканова в Мариинском театре присвоят его имя

Гергиев заявил, что кабинету Темирканова в Мариинском театре присвоят его имя
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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Мариинский театр назовет именем дирижера Юрия Темирканова кабинет в историческом здании Мариинки, где он работал. Об этом в воскресенье, 5 ноября, на церемонии прощания с артистом сообщил художественный руководитель, директор театра Валерий Гергиев.

«Мы... назовем кабинет, который Вы занимали на протяжении многих лет, Вашим именем. Это лучшая, если хотите, комната, кабинет в историческом здании Мариинского театра», — сказал он, условно обращаясь к почившему Темирканову.

Гергиев добавил, что в воскресенье на исторической сцене Мариинки пройдет концерт в память о Темирканове, где прозвучит любимая им Шестая симфония Петра Чайковского.

Дирижер скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Его похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Темирканова как личность поистине неординарного масштаба. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул он.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.

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В 1976–1988 годах был главным дирижером и художественным руководителем Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

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