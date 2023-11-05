Российскую гумпомощь для жителей Газы доставили в египетский Эль-Ариш

Третья партия гуманитарной помощи от России для жителей сектора Газа доставлена в египетский Эль-Ариш. Об этом сообщает ТАСС 5 ноября.

Всего прибыло 60 т гумгруза, в том числе продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены. Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые, в свою очередь, перенаправят груз населению анклава.

Партия была отправлена ранее в этот день. Выделение гумпомощи организовано по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

До этого Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

30 октября The New York Times со ссылкой на представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав через границу с Египтом.

При этом на следующий день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гумпомощи в анклав, если узнает, что груз попадает в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.