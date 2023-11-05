Белоусов заявил о вступлении России в этап укрепления суверенитета

Россия вступила в этап укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения. Об этом заявил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия» 5 ноября.

Он подчеркнул, что в 2022 году начался новый этап развития как общества страны, так и ее экономики.

«Грубо говоря, этот этап можно назвать этапом, если говорить о четкой цели укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения. <…> Прежде всего я должен сказать вам, обратить внимание, что суверенитет — это не самоизоляция. Суверенитет <...> — это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира», — отметил он.

Ранее, 25 октября, Белоусов указал, что политика сдерживания России, которой придерживается Запад, не позволяет возобновить диалог сторон. Он указал, что западные страны грубо нарушают «основополагающий принцип неделимости безопасности».

В октябре президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета, который основан на самодостаточности.

По его словам, те, кто начал бороться с Россией после 1991 года, сделал это только из-за своей самоуверенности и глупости. И именно это подтолкнуло РФ укреплять свой суверенитет.