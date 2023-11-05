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Выставку-форум «Россия» в первый день посетило более 190 тыс. человек
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Второй день выставки–форума «Россия» на ВДНХ открыл гала-концерт

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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На главной сцене ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» начался гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», 5 ноября сообщил корреспондент «Известий».

Зрителями гала-концерта стали сотни посетителей. На сцену вышли юные таланты из разных уголков страны, они представили зрителям яркие номера.

По сложившейся традиции на гала-концерте будут чествовать лучших педагогов РФ за прошедший сезон.

Корреспондент «Известий» отметил, что каждый регион старается удивить технологиями. Так, на одном из стендов представлен робот, который умеет шутить и танцевать.

Как рассказала одна из посетительниц, робот сфотографировал ее и отправил снимок на электронную почту.

«Посмотрю, какая фотография придет ко мне», — поделилась она.

Гости выставки отмечают, такие мероприятия, как форум «Россия» на ВДНХ в Москве, очень нужны. Методист центра дополнительного образования Инна Буторина подчеркнула, что выставки о развитии страны помогают узнать о ее достижениях.

«Здесь мы можем увидеть, насколько наша страна великая и могучая, чего мы достигли за все те годы, что существует наша страна. Ты просто идешь, и тебя окутывает гордость за то, что ты в этой стране живешь и приложил руку к тому, что мы создали», — отметила она.

Замдиректора центра допобразования Ирина Кузнецова, приехавшая в Москву из Челябинска, призналась, что пригласила свою маму, чтобы она посмотрела выставку.

«Есть на что посмотреть, каждый найдет для себя что-то полезное», — заверила она.

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В первый день работы выставки мероприятие посетило более 190 тыс. человек. Форум «Россия» открылся 4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ в Москве.

Первый день завершило шоу «Портал в будущее», на котором выступили SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

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