Подобный дракону: почему новую игру Yakuza все так ждут

До выхода новой части безумной и увлекательной RPG-серии Yakuza осталась всего пара месяцев. Игра получит название Like a Dragon: Infinite Wealth. Чем знаменита серия про японских мафиози и что известно о будущем релизе — в материале «Известий».

История серии и сюжет

Чтобы понимать ценность игр Yаkuza, стоит немного углубиться в историю серии. Настоящее название игровой франшизы на японском Ryu Ga Gotoku, ее выпускает компания Sega, а разрабатывает одноименная студия Ryu Ga Gotoku Studio с 2005 года. В Yakuza серию переименовали для западного рынка.

События большинства игр Yаkuza разворачиваются в современной Японии, а ее герои так или иначе связаны с криминальными кланами якудза. Причем это не суровый нуарный детектив, как может показаться, а взрывной микс их жанров и стилей. Yakuza сочетает action-adventure, beat ’em up и RPG, а в сюжете есть место как серьезным конфликтам и драме, так и психоделическому веселью.

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

Игры примечательны тремя режимами прохождения — «События», «Битвы» и «Приключения». В первом игрок проходит основной сюжет, выполняя задания. Во втором необходимо отражать нападения уличных банд и уничтожать их лидеров. В третьем можно развлекаться мини-играми, которых в любой части серии большое количество, — начиная от бейсбола и заканчивая японской азартной игрой «пачинко», покером и маджонгом.

Глобальный сюжет преимущественно повествует о японском бандите Кирю Казуме, за более чем восемь частей и дополнений поднявшемся с низов мафиозного клана якудза Тодзё до вершин криминального мира. Кирю повидал всякое: тюрьму, предательства, убийства, смерть друзей.

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

Вместе с этим его приключения наполнены различными комедийными эпизодами и странными заданиями . Помочь певцу, смахивающему на Майкла Джексона, снять музыкальный клип про зомби, вызволить дочь абсолютно незнакомой герою женщины из секты, выиграть дуэль на игровых автоматах, помериться силами с настоящим медведем — это лишь малая часть заданий. За этот элемент неожиданности поклонники и любят Yаkuza — каждая игра абсолютно непредсказуема.

Помимо этого, Yаkuza — в принципе хорошая экшен-RPG. В ней качественная и интересная боевая система с «восточным духом».

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

Кроме основных частей, серия успела обрасти несколькими дополнениями и ремейками. Поэтому впервые проходить Yаkuza лучше не в историческом порядке выпуска, а в хронологическом. Рекомендуемая последовательность, которая позволит быстро разобраться в сюжете и по достоинству им насладиться, такая:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza 3

Yakuza 4

Yakuza 5

Yakuza 6

Yakuza: Like a Dragon

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

Начав с Yakuza 0, можно погрузиться в историю именно Кирю Казумы, ведь это приквел к оригинальной игре, выпущенный на 10-летнюю годовщину серии. Геймплейно эта часть также больше всего близка к современным экшен-RPG. Также хороша осовремененная оригинальная история Yakuza Kiwami. В ожидании предстоящей игры 2024 года логично пройти Yakuza Like a Dragon. Это первая часть франшизы с новым главным героем. Итибан Касуга, младший член одной из семей якудза, провел в заключении 18 лет, взяв на себя вину за преступление, чтобы защитить главу клана. В новой части Like a Dragon: Infinite Wealth игроков тоже ждет встреча с обаятельным Итибаном.

Что известно о Yakuza Like a Dragon: Infinite Wealth

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

После событий предыдущей игры Итибан настроился на спокойную жизнь. Но загадочный телефонный звонок рушит все его надежды на отдых. Герой Йокогамы отправляется на тропические Гавайи, чтобы найти свою давно потерянную мать. Разумеется, всё не так просто, и Итибан оказывается ограбленным и раздетым на гавайском пляже. Вместе с легендарным Кирю, вернувшимся из небытия, Итибана ждут новые приключения и сражения с криминальными группировками теперь в американском сеттинге. Появление Кирю Казумы обставлено с максимальным драматизмом: великого гангстера одолевает смертельная болезнь. Кирю использует отпущенное ему время жизни для того, чтобы искупить грехи прошлого и помочь молодому Итибану в беде. Также в игре появятся некоторые другие герои серии, например медсестра Ю Нанба и офицер полиции Коити Адати.

Геймплей

В Like a Dragon: Infinite Wealth игроков ждут привычная по предыдущей части RPG система и бои. Разработчики обещают большую глубину, улучшенные игровые механики, акценты на скорость и стратегию. Команда RGG Studio детально воссоздала Гавайи и сделала реалистичную смену погоды. Пошаговый бой теперь позволит перемещать персонажей во время битв, делая их динамичнее, а боевые навыки можно будет прокачивать по мере улучшения отношений с членами команды. Игроки получат доступ к новым экстравагантным классовым специальностям: самурай, геодансер, пиродансер, горничная, киноактер и другие.

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

Infinite Wealth станет настоящей энциклопедией для фанатов игр Sega, в игре будет множество отсылок (например, на культовую игру Crazy Taxi), рестлинг-битвы с Судзимонами (пародия на покемонов) и куча других классических игр Sega, воплощенных в фирменных мини-играх.

Звездное камео и безумие

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

Героем Yakuza станет сам Дэнни Трехо. Актер подарил свой голос и внешность Дуайту, главарю местной банды «Барракуды», контролирующей самый большой рынок поддельных товаров в мире. У него свои счеты с Итибаном, поэтому сражений не избежать. Разработчики даже вручили Трехо мачете в качестве оружия. Другая знаменитость из касты озвучки — актер, режиссер и продюсер Дэниел Дэ Ким (сериал «Остаться в живых»). Он озвучит Масатаку Эбину, беспощадного капитана якудза-синдиката. Yakuza не изменит себе и по части безумия — в игре можно будет сразиться врукопашную с гигантской акулой.

Дата выхода и платформы

Релиз Like a Dragon: Infinite Wealth назначен на 26 января 2024 года. Поиграть в новую часть Yakuza можно будет на PlayStation 4 и 5, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

Скриншот из игры Like a Dragon: Infinite Wealth Фото: Sega

Рекомендованные системные требования

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 1903 (OS Build 18362)

Процессор: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Оперативная память: 16 GB

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB or AMD Radeon RX 5700, 8 GB or Intel Arc A750, 8 GB

DirectX: версия 12

Место на диске: 82 GB

Звуковая карта: Windows Compatible Audio Device

Дополнительно: 1080p High @ 60 FPS w/o FSR, requires a CPU which supports the AVX and SSE4.2 instruction set