Военнослужащим подразделения разведки и спецназа Росгвардии вручили государственные награды в Донецкой Народной Республике (ДНР), церемония прошла 5 ноября.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга росгвардейцам вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова.

Торжественная церемония состоялась на мемориале «Саур-Могила», где увековечена память павших защитников Донбасса в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе защиты от украинских карателей в 2014–2023 годах. Военнослужащие Росгвардии возложили цветы и минутой молчания почтили память павших.

В ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число националистов, избежав потерь среди личного состава подразделений.

В конце октября Минобороны показало награждение государственными наградами военнослужащих подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.