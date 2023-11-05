Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может отменить визит в Израиль, который планировался его офисом на следующей неделе, сообщила в воскресенье, 5 ноября, газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

По его словам, в Киеве недовольны утечкой информации о визите — поездку украинского лидера анонсировали израильские СМИ.

«Он (Зеленский. — Ред.) хотел, чтобы о его визите стало известно, когда он ступит на израильскую землю», — сказал дипломат.

Обнародование информации о согласовании поездки с израильскими властями очень разочаровало Зеленского, добавил источник издания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Зеленский не наносили друг другу визиты с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса. При этом политики провели длительную встречу в Нью-Йорке в сентябре.

Изначально о планах Зеленского посетить Израиль стало известно 12 октября. Тогда портал Axios сообщил, что Киев направил официальный запрос Нетаньяху с просьбой согласовать визит. Позднее сообщалось, что Тель-Авив отказал Зеленскому.