Актера Мэттью Перри похоронили неподалеку от съемочной студии сериала «Друзья»

Актера Мэттью Перри похоронили в Голливуде на кладбище, которое находится напротив студии, где снимался культовый американский сериал «Друзья». Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает TMZ.

«Кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится всего в двух шагах от студии Warner Brosers, где и снимался сериал «Друзья», — говорится в материале.

Проститься с актером пришли в том числе его коллеги по сериалу — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Церемония была закрытой, на ней присутствовало менее 20 человек.

О том, что актер скончался в возрасте 54 лет, стало известно 29 октября. Перри был найден в джакузи в его доме в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти артиста, а также признаков насильственной смерти обнаружено не было. Несмотря на это, расследованием смерти занимается отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Также Перри известен по фильмам «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем» и других.

В ноябре 2022 года Перри выпустил мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых рассказал о долгой борьбе с зависимостью.