Грузовик перевернулся в результате ДТП на МКАД

Автомобиль такси и грузовик столкнулись на внешней стороне 34-го км МКАД, в результате последний перевернулся. Об этом сообщили в дептрансе Москвы 5 ноября.

Авария произошла в районе развязки с Варшавским шоссе. Как видно на кадрах, такси намеревалось выехать с полосы разгона в крайний правый ряд, когда на легковушку наехал грузовик.

Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают оперативные службы, движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

В конце октября грузовик столкнулся с такси и врезался в отбойник на 41-м км МКАД. О пострадавших не сообщалось, движение в районе аварии также было временно затруднено.