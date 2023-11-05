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Москвичей предупредили о порывистом ветре 5 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Порывистый ветер ожидается местами в столице до конца воскресенья, 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении комплекса в Telegram-канале.

В связи с этим жителей Москвы и области призвали быть внимательными на улице, в частности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Тем временем в Telegram-канале Гидрометцентра России проинформировали, что в воскресенье ожидается дождь, температура составит +11...+13 градусов, по региону — +9...+14 градусов. Ветер будет юго-восточный, южный, 6–11 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Ночью будет облачно, с небольшими осадками. Температура воздуха в исторической части города составит +6...+8 градусов, по области — +3...+8 градусов.

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Ранее, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об ухудшении погоды в ноябрьские праздники. Так, по его словам, уже с 3 ноября среднесуточная температура будет ниже +5 градусов, кроме того, 4 и 5 ноября ожидаются небольшие дожди.

Позднее, 4 ноября, Вильфанд сообщил, что возвращение погоды к ноябрьским значениям ожидается в Москве с 7 ноября. По словам специалиста, температура воздуха в начале недели будет около +9 градусов, а к концу опустится до +1.

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