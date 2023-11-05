МО: крейсер «Император Александр III» провел испытательный пуск ракеты «Булава»

Новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Об этом 5 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Пуск был произведен из акватории Белого моря. Головные части ракеты прибыли в заданный район в назначенное время.

Как отметили в военном ведомстве, пуск является завершающим элементом испытаний, после чего будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота (ВМФ).

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» — серийный корабль, оснащенный 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Он построен по проекту «Борей-А». На вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера данного проекта, один завершает испытания и еще три строятся.

Ранее, 9 октября, российские корабли испытали зенитные ракеты для стрельбы по наземным целям. Пуски по надводным и наземным целям были выполнены из зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут».