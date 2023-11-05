Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ допустили срыв визита Зеленского в Израиль из-за утечки данных
Общество
Москвичей предупредили о порывистом ветре 5 ноября
Мир
РФ направила третью партию гумпомощи жителям Газы через Египет
Экономика
В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу
Мир
СМИ сообщили о задержках украинского экспорта из-за польских таможенников
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ
Мир
В Израиле назвали количество ликвидированных командиров ХАМАС
Мир
ЦАХАЛ пообещала открыть коридор для эвакуации жителей с севера на юг сектора Газа
Мир
Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина потребовал вылета в Турцию
Мир
В Лондоне 29 человек задержали в ходе пропалестинского митинга
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Клад из монет Римской империи обнаружили на побережье Сардинии
Армия
Разведчики-снайперы ВС РФ уничтожили группу противника на купянском направлении

МО: крейсер «Император Александр III» провел испытательный пуск ракеты «Булава»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Об этом 5 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Пуск был произведен из акватории Белого моря. Головные части ракеты прибыли в заданный район в назначенное время.

Как отметили в военном ведомстве, пуск является завершающим элементом испытаний, после чего будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота (ВМФ).

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» — серийный корабль, оснащенный 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Он построен по проекту «Борей-А». На вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера данного проекта, один завершает испытания и еще три строятся.

Укрепление по Тихому: дальневосточные рубежи защитит подлодка «Якутск»
Новая субмарина проекта 636 войдет в состав флота до конца 2024 года

Ранее, 9 октября, российские корабли испытали зенитные ракеты для стрельбы по наземным целям. Пуски по надводным и наземным целям были выполнены из зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023