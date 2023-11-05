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«Зенит» вышел на первое место в РПЛ после победы над «Балтикой»

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Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
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Петербургский «Зенит» 4 ноября одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в Калининграде и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

Победа позволила «Зениту» выйти на первое место в таблице РПЛ с 29 очками, а «Балтика» заняла 15-ю строчку с 11 очками.

В 15-м туре «Зенит» 11 ноября сыграет с «Краснодаром», а 12 ноября «Балтика» — с «Пари Нижний Новгород».

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Ранее, 3 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу сезона-2023/24. По ее итогам встретятся следующие клубы: «Динамо» – «Зенит», «Ростов» – ЦСКА, «Оренбург» – «Спартак», а также «Балтика» – «Локомотив».

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