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В США нашли женщину, более 40 лет считавшуюся пропавшей

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Фото: ABC News
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Детективы в США установили местонахождение женщины, которая более 40 лет считалась пропавшей без вести. Об этом рассказал телеканал ABC.

Холли Миллер исполнилось 42 года, когда к ней в дверь постучали детективы. Оказалось, что женщина находилась в розыске в течение почти всей своей жизни.

По данным ABC, два тела молодых супругов Дина Клауса и Тины Линн были обнаружены в январе 1981 года в штате Техас, неподалеку от Хьюстона. Десятки лет ушли на то, чтобы установить личности погибших — останки невозможно было опознать.

Имена умерших стали известны лишь в 2021 году, когда появилась возможность построить генеалогическое древо по ДНК. Специалисты по судебной генеалогии из Калифорнии сумели вычислить родственников погибшей пары. Тогда выяснилось, что у Клауса и Линн была маленькая дочь, которую родственники безуспешно пытаются найти уже много лет.

Розысками пропавшей девочки занялся специальный отдел по расследованию нераскрытых дел и поиску пропавших без вести при генеральной прокуратуре Техаса.

Цепочка фактов привела следователей к пастору из Аризоны по имени Филлип Макголдрик. Мужчина рассказал, что в 1980 году к нему в церковь пришли две неизвестные женщины. Они носили белые одежды и не использовали обувь — позже пастор выяснил, что они принадлежали к некой религиозной кочевой группе. Женщины привели Макголдрику маленькую девочку и попросили его присмотреть за ней. При ребенке был пакет документов и записка якобы от ее отца, в которой говорилось об отказе от родительских прав. Пастор удочерил девочку.

Следователи выяснили, что с загадочными женщинами из религиозной группы сталкивалась и мать погибшего Клауса. Она встретилась с ними около 1980 года, то есть примерно тогда же, когда к пастору в Аризоне привели ребенка. По словам матери Клауса, женщины вернули ей машину Клауса, якобы найденную ими в пригороде Лос-Анджелеса. Они также рассказали, что мужчина решил присоединиться к религиозной общине, а потому отныне разрывает все связи со своей семьей.

Журналисты АВС вышли на связь с одной из женщин из религиозной группы. Та подтвердила, что возвращала матери Клауса найденный автомобиль. Однако женщина отвергла все подозрения в возможной причастности к убийству семейной пары. По ее словам, религиозная община, в которой она состоит, отрицает всяческое насилие.

Генпрокуратура Техаса также пришла к выводу, что никакой связи между общиной и возможным преступлением нет. Это дело всё еще не закрыто.

После долгих поисков детективы вышли на Холли Миллер. Они рассказали матери пятерых детей, кем были ее биологические родители и что они погибли в 1981 году.

«Я была в шоке. Я не могла в это поверить», — вспоминает женщина.

По словам Миллер, она была крайне удивлена тем фактом, что ее прошлое хранит в себе такую мрачную и до сих пор нераскрытую тайну. Женщина призналась, что выяснившиеся факты ее происхождения разрешили для нее многие вопросы. Однако теперь вопросов стало еще больше.

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Ранее, 21 октября, сообщалось, что двое пропавших без вести в Подмосковье мальчиков найдены живыми.

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