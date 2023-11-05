В США нашли женщину, более 40 лет считавшуюся пропавшей

Детективы в США установили местонахождение женщины, которая более 40 лет считалась пропавшей без вести. Об этом рассказал телеканал ABC.

Холли Миллер исполнилось 42 года, когда к ней в дверь постучали детективы. Оказалось, что женщина находилась в розыске в течение почти всей своей жизни.

По данным ABC, два тела молодых супругов Дина Клауса и Тины Линн были обнаружены в январе 1981 года в штате Техас, неподалеку от Хьюстона. Десятки лет ушли на то, чтобы установить личности погибших — останки невозможно было опознать.

Имена умерших стали известны лишь в 2021 году, когда появилась возможность построить генеалогическое древо по ДНК. Специалисты по судебной генеалогии из Калифорнии сумели вычислить родственников погибшей пары. Тогда выяснилось, что у Клауса и Линн была маленькая дочь, которую родственники безуспешно пытаются найти уже много лет.

Розысками пропавшей девочки занялся специальный отдел по расследованию нераскрытых дел и поиску пропавших без вести при генеральной прокуратуре Техаса.

Цепочка фактов привела следователей к пастору из Аризоны по имени Филлип Макголдрик. Мужчина рассказал, что в 1980 году к нему в церковь пришли две неизвестные женщины. Они носили белые одежды и не использовали обувь — позже пастор выяснил, что они принадлежали к некой религиозной кочевой группе. Женщины привели Макголдрику маленькую девочку и попросили его присмотреть за ней. При ребенке был пакет документов и записка якобы от ее отца, в которой говорилось об отказе от родительских прав. Пастор удочерил девочку.

Следователи выяснили, что с загадочными женщинами из религиозной группы сталкивалась и мать погибшего Клауса. Она встретилась с ними около 1980 года, то есть примерно тогда же, когда к пастору в Аризоне привели ребенка. По словам матери Клауса, женщины вернули ей машину Клауса, якобы найденную ими в пригороде Лос-Анджелеса. Они также рассказали, что мужчина решил присоединиться к религиозной общине, а потому отныне разрывает все связи со своей семьей.

Журналисты АВС вышли на связь с одной из женщин из религиозной группы. Та подтвердила, что возвращала матери Клауса найденный автомобиль. Однако женщина отвергла все подозрения в возможной причастности к убийству семейной пары. По ее словам, религиозная община, в которой она состоит, отрицает всяческое насилие.

Генпрокуратура Техаса также пришла к выводу, что никакой связи между общиной и возможным преступлением нет. Это дело всё еще не закрыто.

После долгих поисков детективы вышли на Холли Миллер. Они рассказали матери пятерых детей, кем были ее биологические родители и что они погибли в 1981 году.

«Я была в шоке. Я не могла в это поверить», — вспоминает женщина.

По словам Миллер, она была крайне удивлена тем фактом, что ее прошлое хранит в себе такую мрачную и до сих пор нераскрытую тайну. Женщина призналась, что выяснившиеся факты ее происхождения разрешили для нее многие вопросы. Однако теперь вопросов стало еще больше.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что двое пропавших без вести в Подмосковье мальчиков найдены живыми.