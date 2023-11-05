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СМИ сообщили о задержках украинского экспорта из-за польских таможенников

Spiegel: Польша «душит» экономику Украины, задерживая экспорт
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Польские таможенники «душат» экономику Украины, задерживая экспорт ее товаров на границе. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает издание Spiegel.

По мнению нескольких немецких фирм, Польша устраивает скрытый саботаж, специально затягивая досмотр экспортных грузов.

«Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной», — говорится в материале издания.

В ответ на критику со стороны компаний, таможня заявила, что вынуждена затягивать досмотр якобы из-за контрабанды сигарет с Украины. Однако компании заявляют, что Польша использует ситуацию на границе для давления на Киев.

Член совета директоров немецкой компании Leoni Инго Шпенглер признался Spiegel, что его организация будет вынуждена прекратить производство на Украине, если проблема не решится в ближайшее время.

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Ранее, 31 октября, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец-Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.

Также 31 октября правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы. В украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о получении информации на тему возможной блокировки КПП польскими перевозчиками. Замглавы министерства Сергей Деркач назвал подобные меры приносящими вред перевозчикам обеих стран.

1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он указал на то, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В ответ на это 18 сентября Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. По словам главы украинского министерства экономики Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что государства не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

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