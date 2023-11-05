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В Израиле назвали количество ликвидированных командиров ХАМАС

Ynet: не менее 12 командиров ХАМАС были убиты в ходе наступления
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Не менее 12 командиров палестинского движения ХАМАС были ликвидированы израильской армией в ходе наступления в секторе Газа. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил портал Ynet со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галланта.

«Министр обороны Йоав Галлант обратился к израильской общественности в субботу, что по меньшей мере 12 командиров батальонов ХАМАС были убиты в ходе наземного наступления ЦАХАЛ в секторе Газа», — передает издание.

Также отмечается, что в своей речи Галлант заявил: после войны «в секторе Газа не останется никакой угрозы», которая могла бы провоцировать Израиль.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
Депутат кнессета Зеэв Элькин — о целях наземной операции, ответных действиях на атаки хуситов и расследовании причин теракта 7 октября

Ранее, 4 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. По данным ЦАХАЛ, за сутки боевики ХАМАС много раз пытались атаковать израильских военных из туннельных шахт и военных объектов, расположенных на севере сектора Газа. В ответ позиции палестинских формирований были уничтожены.

Днем ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ после окружения города Газа зашла на территорию анклава для проведения боевых операций против палестинского движения ХАМАС. В тот же день в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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